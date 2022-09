CEMAC: Ona Ondo à la tête de la Commission pour 2 ans supplémentaires?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Nommé président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) le 17 février 2017 le Pr. Daniel Ona Ondo pourrait se maintenir à la tête de cette institution. C’est du moins l’une des recommandations faites aux plus hautes autorités de l’organisation sous régionale afin d’accorder une dérogation de deux ans supplémentaires au bureau actuel de la Commission.

C’est au terme des assises des premiers états généraux de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) que cette recommandation a été émise. Si selon l’article 1er de la décision de la conférence des chefs d’État du 1er novembre 2017 l’actuel bureau, les participants aux assises de Libreville ont souhaité prolonger le mandat de deux ans.

Une dérogation qui devrait permettre de finaliser les diligences entreprises en interne et de faciliter le projet de fusion entre la CEMAC et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC), de recevoir des outils fiables à sa promotion, à son développement et à son épanouissement. « Nous recommandons qu’il soit accordé aux responsables actuels des institutions communautaires une période de 2 ans de transition prévus sur le schéma de rationalisation des CER (Communautés économiques régionales) c’est-à-dire Ceeac/Cemac », a déclaré Mohamadou Lamine, directeur du cabinet de la vice-présidente de la Commission de la Cemac.

A cet effet, le président de la Commission de la CEMAC Pr. Daniel Ona Ondo a indiqué que ces réflexions seront portées auprès des six chefs d’État de l’organisation sous-régionale. « Je me ferai le devoir de présenter vos doléances aux chefs d’État ainsi que les doléances qui me concernent », a-t-il indiqué.