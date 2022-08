CEMAC: Libreville hôte des états généraux du fonctionnement des organes communautaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 30 août au 2 septembre prochain se tiendront à Libreville les états généraux sur le fonctionnement des institutions, organes, institutions spécialisées et agences d’exécution de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). Il sera question lors de cette rencontre de faire un tour d’horizon du fonctionnement de la Communauté, plus de 15 ans après le Programme de réformes institutionnelles (PRI).

Placée sous le thème « Consolidation des acquis et perspectives », cette rencontre vise à faire un point complet sur le fonctionnement de la communauté. Une étape importante dans le processus de raffermissement du fonctionnement de la sous-région qui plus de 15 ans après l’adoption du Programme de réformes institutionnelles peine à dynamiser son fonctionnement.

Il s’agira entre autres de comprendre les enjeux nouveaux du fonctionnement de la Commission de la Cemac, d’évaluer l’efficacité et l’efficience des nombreuses institutions spécialisées, de déterminer les conditions d’amélioration du fonctionnement du mécanisme autonome de financement actuel de la communauté, et d’identifier les sources de financements alternatifs de la communauté. Ces états généraux connaîtront la participation des États, des acteurs du système institutionnel de la Cemac et des partenaires internes et externes du processus d’intégration de la sous-région.« À travers l’initiative des états généraux, la communauté veut tirer les enseignements reçus des 15 années d’expérience de mise en œuvre des réformes institutionnelles d’une part, et optimiser son système institutionnel face aux défis majeurs qui l’interpelle désormais d’autre part », indiquent les organisateurs.

A noter que l’institution se déploie pour la viabilité budgétaire des Institutions communautaires; la rationalisation des deux communautés économiques d’Afrique centrale et des Institutions spécialisées de formation (ISF) de la Cemac ; les sources alternatives de financements de la communauté.