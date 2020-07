Cemac: les indicateurs macroéconomiques passés au peigne fin

Réunis ce jeudi 23 juillet 2020 autour du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), les représentants des pays membres et du Fonds monétaire international (FMI) ont longuement évoqué le cadre macroéconomique actuel de la CEMAC. Fortement impactée par la pandémie de Covid-19, cette sous-région doit désormais faire face aux nombreux risques qui pèsent sur son économie.

En effet, après avoir vu les indicateurs macroéconomiques de ses pays membres connaître une nette amélioration en 2019, la CEMAC voit désormais ses perspectives s’assombrir par l’avènement du Coronavirus. Une situation qui remet notamment en cause, les perspectives de croissance économique à court terme, qui étaient jusque-là favorables en Afrique centrale.

Il était donc question au cours de cette rencontre qui s’est déroulée par visioconférence, non seulement de faire le point à la fois sur le cadre macroéconomique de la CEMAC, mettant en exergue les programmes conclus avec le FMI et leur difficile application en l’état, mais également d’échanger sur les différentes problématiques sous régionales et nationales. A noter que cette rencontre a également permis de mesurer les défis à relever pour combler le gap de financement des budgets nationaux des différents états membres.