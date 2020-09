CEMAC: le point de Daniel Ona Ondo sur le retour du siège de la commission à Bangui

Dans le cadre du retour de la Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) à son siège originel de Bangui en Centrafrique, le président de ladite instance, le Pr Daniel Ona Ondo a, au cours d’une conférence de presse, tenu à édifier l’opinion sur ce processus acté par les chefs d’Etat de la sous-région. Occasion pour ce dernier d’expliquer les actions entreprises par son institution ces derniers mois.

Cette rencontre avec les hommes et femmes des médias avait déjà été précédée par une visite du chantier du siège abritant les services de la Commission de la CEMAC à Bangui. Il faut souligner qu’à l’heure actuelle, les travaux, qui concernent entre autres la cité de la CEMAC, la villa du Président où encore celle de Ngarakba, sont réalisés à plus de 70%.

Au cours de cette conférence de presse, le Pr Daniel Ona Ondo a expliqué que le gouvernement de la Commission compte respecter à la lettre la décision des Chefs d’Etat de la CEMAC et qu’à ce titre, le retour à Bangui est non négociable. le président de la Commission de la CEMAC est également revenu sur la rénovation du patrimoine immobilier, qui à ses yeux, était le préalable pour que les Commissaires et les fonctionnaires regagnent le siège en toute sérénité.

A la suite, le Président de la Commission de la CEMAC a présidé une réunion de travail avec les cadres déjà présents à Bangui. Au cours des travaux, il s’est notamment agi de passer au peigne fin l’ensemble des points qui conditionnent l’installation des fonctionnaires. Il n’a pas manqué d’inviter ses collaborateurs à faire les derniers réglages avant les prochaines vagues d’arrivées.