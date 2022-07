CEMAC: le FCFA a perdu de la valeur au premier trimestre 2022 après la chute de l’Euro

Ecouter cet article Ecouter cet article

La dégringolade de l’euro face au dollar américain sur les marchés mondiaux, a une réelle incidence sur le FCFA. Pour preuve, selon une récente analyse de la compétitivité-prix de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (Cemac) de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) révèle que le FCFA, monnaie utilisée dans la sous-région, a perdu de la valeur au premier trimestre 2022.

En effet, entre le 4e trimestre 2021 et le 1er trimestre 2022, le FCFA s’est déprécié vis-à-vis du dollar américain soit – 2,2 %), du yuan chinois – 1,7 %, de la livre sterling britannique à – 1,0 % et de l’euro de -0,4 %. Il faut dire que la situation consécutive à la dépréciation de l’euro face au dollar s’explique par les « craintes de récession en Europe et de turbulences financières alimentées par une nouvelle flambée des prix de l’énergie en Europe ».

Toutefois selon les experts, la dépréciation du FCFA vis-à-vis de l’euro ne devrait pas affecter les opérations dans les bureaux de change entre ces deux monnaies qui ont d’ailleurs une parité fixe. « C’est en termes nominaux que les usagers font des échanges pas en termes réels ». Pour la banque centrale, cette perte de valeur du FCFA est une bonne nouvelle pour la compétitivité-prix.

« Au premier trimestre, les gains de compétitivité-prix des économies de la Cemac, enregistrés au quatrième trimestre 2021, se sont réduits au premier trimestre 2022, en raison de la baisse des gains de positions sur le front des exportations et des importations. Toutefois, la dépréciation du taux de change effectif nominal, renforcée par un taux d’inflation moins élevé dans la sous-région que chez ses partenaires, en particulier ses concurrents, a contribué à améliorer la compétitivité-prix des économies de la Cemac », indique la BEAC.

Alors, ça vous a plu ? 👍🏾

Pour recevoir les dernières actualités de notre média, inscrivez-vous à notre newsletter Whatsapp. OUI bien sûr je m'incris