CEMAC: la BDEAC injecte 88 milliards pour relier le Gabon à la Guinée Equatoriale par la route

Le 24 février dernier s’est déroulée la cérémonie de signature d’un accord de financement pour le projet d’aménagement routier reliant le Gabon à la Guinée équatoriale, à travers l’axe Akurenam– Minang. Une convention de financement d’un montant de plus de 88 milliards de FCFA.

En effet, ce projet qui rentre dans le cadre de l’intégration sous-régionale concerne 111 km sur le corridor Nsok-Akurenam-Minang, et permettra de relier Gabon à la Guinée équatoriale. Cette convention de financement a été paraphée par le président de la BDEAC, Fortunato-Ofa Mbo Nchama, et le ministre des Finances, de l’Économie et du Budget de la Guinée Équatoriale, Valentin Ela Maye.

Ainsi, ledit projet permettra de réaliser les travaux de terrassement, de bitumage de la chaussée, d’assainissement et de signalisation verticale et horizontale ainsi que quelques aménagements connexes pour amplifier ses impacts socio-économiques. Des travaux qui favoriseront le désenclavement de la zone d’influence directe du projet, la promotion des activités commerciales dans la zone du projet, la facilitation et la réduction du coût de transport des personnes et des biens ou encore l’accroissement des échanges internationaux, notamment avec le Gabon.

Selon Fortunato-Ofa Mbo Nchama, la réalisation de ce projet s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie de la BDEAC de soutenir l’accélération de la mise en œuvre des projets intégrateurs en vue du renforcement des échanges intracommunautaires. « L’aménagement de cette route, qui fait partie des 11 projets intégrateurs prioritaires du Programme économique régional (PER) de la Cemac, contribuera ainsi à réduire significativement le désenclavement de la sous-région », a-t-il indiqué.