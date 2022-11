CEMAC: entrée en circulation de la nouvelle gamme de billet de banque

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au terme du session extraordinaire qui s’est tenu le lundi 07 novembre dernier que le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale (UMAC) a annoncé la mise en circulation le 15 décembre 2022 des billes de la nouvelle gamme 2020. Une mise en circulation qui devrait aboutir également à la démonétisation des billets de la gamme 1992 et le retrait des billets de la gamme 2002.

En effet, au terme de cette session qui s’est déroulée par visioconférence en présence du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), Pr. Daniel Ona Ondo, plusieurs résolutions ont été adoptées concernant essentiellement la mise en circulation d’une nouvelle gamme de billets. Ainsi, les coupures de 500, 1 000, 2 000, 5 000 et 10 000 FCFA devraient non seulement « changer design et de format » et présenter des conditions de sécurité « plus fiables ».

Selon ladite résolution signée du président du Comité ministériel Hervé Ndoba, les billets de la nouvelle gamme 2020 seront mis en circulation dès le 15 décembre 2022. « démonétiser et, par conséquent, priver du cours légal et du pouvoir libératoire sur l’ensemble du territoire de la Communauté les billets de la gamme 1992 à compter du 1er mars 2023 » suivant des modalités bien déterminées.



Concernant la démonétisation desdits billets, le Comité ministériel de l’Union monétaire de l’Afrique centrale précise que les anciens billets pourront être échangés aux guichets des banques commerciales et à ceux de la BEAC jusqu’au 31 mai 2023.