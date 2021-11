CEMAC: des croissances à 1,6% et à 3,3% prévues en 2021 et 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Malgré un « ralentissement économique inédit » au sein de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (Cémac) dû à la pandémie de covid-19, la situation pourrait connaître quelque embellie pour l’année en cours et celle à venir. En effet, selon des chiffres annoncés par le président de la Commission de la CEMAC Pr. Daniel Ona Ondo, la croissance de la zone devrait repartir à la hausse pour atteindre 1,6% en 2021 et 3,3% en 2022.

En effet, les années 2019 et 2020 auront été marquées par une récession consécutive essentiellement à la double impact de la crise pétrolière et celle sanitaire liée à la Covid-19. « La croissance économique s’est établie à -1,7% en 2020 contre 2,1% en 2019. Ce, sous l’effet du recul conjoint de l’activité, tant dans le secteur pétrolier que non pétrolier », a indiqué le président de la commission lors de la 6è édition du Forum des caisses de dépôts.

Une situation macroéconomique qui pourrait connaître une amélioration puisque selon le Pr. Daniel Ona Ondo la croissance s’établirait à 1,6%, et à 3,3% l’an prochain. De belles perspectives qui pourraient être rendues possibles grâce à l’accélération des réformes structurelles engagées dans le cadre du Programme des réformes économiques et financières de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale.

Les perspectives macroéconomiques de l’espace communautaire pour 2021 et 2022 « sont favorables, bien que toujours sujettes à des risques assez conséquents portés, en majeur partie, par la persistance de la crise sanitaire actuelle », a souligné le président de la Commission de la CEMAC.