CEMAC: Daniel Ona Ondo pour «l’investissement dans les infrastructures et le capital humain»

Présent à Paris pour une Table ronde sur le financement des infrastructures prioritaires en zone CEMAC, le Pr. Daniel Ona Ondo, Président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale a révélé un certain nombre de points pouvant favoriser un renouveau des économies de la région. En ouvrant les débats, l’ancien Premier ministre gabonais a ainsi plaidé pour la « restauration d’une dynamique de progrès par des investissements dans les infrastructures et le capital humain ».

Fortement empruntés par l’effondrement de l’économie mondiale engendré par la pandémie de la Covid-19, les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale entendent réajuster leurs stratégies. Réunis à Paris pour une Table Ronde sur le financement des projets prioritaires, les Chefs d’État et dirigeants dont le Pr Daniel Ona Ondo Président de la Commission CEMAC, ont donc plaidé pour la « restauration d’une dynamique de progrès ».

En effet, rappelant dans un premier temps que « les activités économiques de la région ont été mises à rude épreuve », le Pr Daniel Ona Ondo a insisté sur la nécessité « d’assainir les finances publiques et de poursuivre les réformes », tout en appelant les Chefs d’Etat et les partenaires financiers à investir massivement « dans les infrastructures et le capital humain ». Un capital humain qui reste l’une des principales faiblesses de l’Afrique centrale comme l’évoquait il n’y a pas si longtemps la Banque Africaine de développement (BAD).

Soutenu dans son approche par Fortunato-Ofa Mbo Nchama Président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) qui a indiqué que le « moment était propice pour investir dans la zone CEMAC », le Pr Daniel Ona Ondo a donc invité les investisseurs à « saisir les opportunités et les atouts dont regorge la région ».