Cemac: AFREXIMBANK se positionne pour la mise en oeuvre des Projets intégrateurs

Ce lundi 16 novembre 2020 s’est ouverte à Paris la table ronde de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) sur les projets intégrateurs avec pour objectif de financer 11 projets dans le cadre du Programme Economique Régional (PER) 2017-2020 de la zone. Des projets phares qui selon le président de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama bénéficieront de l’apport de la Banque Africaine d’Import-Export (AFREXIMBANK), partenaire fidèle et de référence de la BDEAC qui a accepté de participer au financement desdits projets intégrateurs

C’est en présence du premier ministre de la République du Congo, du président de la Commission de la CEMAC, du représentant de la Commission de l’Union africaine et du gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale que s’est ouverte cette rencontre organisée à l’initiative des Chefs d’Etat de la CEMAC. Ces projets phares devraient à terme permettre d’accélérer durablement l’intégration physique et commerciale de la région. Ils sont pleinement alignés avec les agendas 2030-2053 de l’Union Africaine et les objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.

Lors de son discours de circonstance, le président de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC), Fortunato-Ofa Mbo Nchama a tenu à inviter les partenaires financiers à accompagner la zone CEMAC afin de l’arrimer à la modernité et améliorer les conditions de vie des populations. A noter que ces projets portent sur les corridors régionaux de transport, la production et l’interconnexion énergétique, le marché unique, la libre circulation des biens, des services et des personnes et le capital humain ainsi que la diversification économique.

Il faut souligner que le lancement de la Zone de Libre Échange Continentale est un atout majeur pour l’Afrique Centrale qui « doit désormais devenir ce pôle d’industrialisation où l’on pourra produire non seulement pour le continent, mais aussi pour le reste du monde ». D’ailleurs concernant le financement desdits projets, Fortunato-Ofa Mbo Nchama a annoncé la volonté de la Banque Africaine d’Import-Export d’accompagner la CEMAC dans leur mise en œuvre.