CEMAC: ACT Afrique et LEADS Global s’allient pour une meilleure offre de service

Ecouter cet article Ecouter cet article

Un peu plus d’un an après avoir étoffé son conseil d’administration par la nomination de trois nouvelles personnalités, le cabinet panafricain de conseil financier et de management consulting, ACT Afrique, vient de s’allier au cabinet d’experts pluridisciplinaires, LEADS Global. Objectif de ce partenariat stratégique pour les deux entités, poursuivre la dynamique de croissance continue amorcée depuis leurs créations respectives.

Bien décidés à améliorer leurs offres respectives de services auprès de leurs clients dans la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), les cabinets ACT Afrique et LEADS Global, ont paraphé le 28 octobre dernier à Dakar, un protocole d’entente. S’inscrivant dans une dynamique de croissance continue, cet accord devrait ainsi renforcer les capacités des deux entités.

En effet, présents dans une région en pleine mutation en dépit d’une crise du covid-19 qui a fortement impacté les économies des pays qui la composent, ACT Afrique dirigé par Fabrice Nze-Bekale et LEADS Global dirigé par Serge Dimitri Mba Bekale, ont donc tenu à renforcer leurs aptitudes aussi bien dans le domaine du financement de projets, du conseil en fusions-acquisitions ou encore de la structuration de projets pour des investisseurs locaux ou étrangers.

Réagissant à ce partenariat, Fabrice Nze Bekale n’a d’ailleurs pas manqué d’insister sur le fait que « cet accord s’inscrit dans le sillon de la contribution au développement de l’Afrique dans lequel nous avançons avec détermination ». Des propos renforcés par Serge Dimitri Mba Bekale, qui entend « offrir une expertise africaine de haut niveau aux sociétés et investisseurs qui souhaitent opérer en Afrique ».

Ayant déjà accompagné des pays et des organisations tels que le groupe SIAT, le groupe COFINA, la Bill & Melinda Gates Foundation ou encore la Banque Africaine de Développement (BAD), ACT Afrique devrait donc à travers ce partenariat, offrir à ses clients de nouvelles perspectives. Un partenariat qui devrait également profiter à LEADS Global, qui suit actuellement plusieurs entreprises au Gabon dont le groupe BGFI, le groupe SUNU Assurances, ou encore COREX International.