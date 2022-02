CEMAC: 4 projets intégrateurs sur 11 connaissent une évolution «satisfaisante»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Adopté il y a un peu plus de deux ans en marge du Sommet Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État de la CEMAC tenu à Yaoundé, la mise en œuvre des 12 projets intégrateurs de la zone se poursuit de manière « satisfaisante ». Grâce notamment au suivi constant mené par le Comité de Pilotage du PREF-CEMAC à travers son Comité Ad Hoc, quatre de ces douze projets intégrateurs sont d’ores et déjà en cours de réalisation.

Un peu plus d’un an après la table ronde qui s’est tenue à Paris avec pour objectif de financer les 11 projets prioritaires du Programme économique régional (PER) 2017-2020 de la CEMAC, la conférence des Chefs d’Etat s’est penchée sur l’évolution desdits projets intégrateurs et leur mise en œuvre. Et selon les premières annonces faites par le Comité de Pilotage du PREF-CEMAC, à travers son Comité Ad Hoc, le processus de mise en œuvre desdits projets connaît pour la première fois dans la sous-région, une évolution satisfaisante.

En effet, sur les douze projets prioritaires présentés à la table ronde de Paris, quatre sont en phase de démarrage soit moins d’une année après la tenue de ladite table ronde. Parmi ceux-ci, l’on peut citer le projet d’interconnexion des réseaux électriques Cameroun-Tchad dont le financement a été bouclé par la BAD pour une enveloppe de 265,5 millions de dollars, mais également le projet de construction de l’Université inter- États Congo-Cameroun.

Outre ces deux projets qui permettront à terme de relier les pays de la sous région CEMAC sur le plan éducatif et technologique, deux autres sont également en cours de réalisation. Il s’agit du projet d’aménagement de la route Ndendé-Dolisie, véritable corridor reliant le Gabon au Congo, et du projet d’aménagement du corridor Brazzaville-Ouesso-Bangui-N’Djamena.



Par ailleurs, comme l’a souligné la conférence des Chefs d’Etat, un cinquième projet a enregistré une avancée significative. Il s’agit de l’aménagement de la route Kogo-Akurenam pour lequel la BDEAC a effectué début 2022 une mission d’évaluation avant l’approbation des organes de décision. A noter que l’instruction de deux autres projets sera achevée en début de cette année.