CEMAC: 3 057 milliards de crédits accordés par les banques au premier semestre 2021

C’est ce que révèle le « Bulletin des statistiques sur les coûts et conditions du crédit » élaboré par la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC). En effet, le volume de nouveaux crédits octroyés par les banques aux entreprises et aux particuliers de la zone Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) s’est elevé à 3 057,6 milliards de FCFA au premier semestre 2021 contre 3 066,3 milliards de FCFA au premier semestre 2020.

Il faut souligner que le volume de crédits a enregistré une baisse de près de 10 milliards de FCFA en glissement annuel. Une diminution pour le moins particulière « malgré les mesures de relance mises en œuvre par les États ».

En glissement semestriel, cette baisse est encore plus drastique. Selon le rapport de la BEAC, les nouveaux crédits mis en place par les banques de l’espace Cemac sont passés de 3 820,7 milliards de FCFA au 2ème semestre 2020, à seulement 3 057,6 milliards de FCFA au premier semestre 2021. Ce qui correspond à une baisse de plus de 760 milliards de FCFA.

À en croire la banque centrale, ce ralentissement de l’activité de crédit survient dans un contexte pourtant marqué par une reprise des activités économiques, après les ravages de la pandémie du coronavirus. En effet, « l’ indicateur composite des activités économiques de la Cemac (ICAE) a crû de 8% à fin juin 2021, contre -5,9 % un an auparavant ».« La banque centrale n’explique cependant pas les raisons de ce phénomène, qui a consisté pour les établissements de crédit à financer davantage les économies de la Cemac en période de ralentissement des activités du fait du Covid-19, qu’en temps de reprise des activités économiques après les ravages de la crise sanitaire », note le site Le Nouveau Gabon.