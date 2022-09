CEEAC: vers la mise en oeuvre d’un Centre régional sur la transparence climatique

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est au cours d’une conférence de presse qui s’est tenue en marge de la Semaine africaine sur le climat du 29 août au 2 septembre que le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedada Verissimo a annoncé la mise en place prochaine du Centre régional sur la transparence climatique. Un projet qui s’inscrit dans la volonté de cette institution de contribuer à la transparence dans le domaine climatique.

Il faut souligner que la mise en œuvre de cette structure s’inscrit dans la droite ligne de l’accord de partenariat signé avec l’Initiative pour la transparence de l’action climatique (ICAT) en septembre 2021. Financé à hauteur de 1,8 dollars américains (1,1 milliard de FCFA) pour une durée de trois ans par l’ICAT, le projet du Centre régional de transparence de l’action climatique vise, entre autres, à renforcer les capacités des États en matière de lutte contre les changements climatiques.

Ledit projet devrait permettre également de soutenir les 11 États membres de la Ceeac dans leurs efforts de construire et améliorer des cadres de transparence durables et complets. « Avec la transparence qu’on va renforcer ici dans la région, on peut soutenir les pays pour leur donner les informations pour mieux comprendre les impacts des politiques climatiques », a expliqué Henning Wuester, directeur de l’ICAT.

La Commission de la Ceeac travaillera ainsi, avec l’ICAT et les autres partenaires intéressés à investir en Afrique centrale pour que cette région, deuxième massif forestier tropical, bénéficie d’une gestion transparente de ses forêts. Le siège du centre sera basé à Douala au Centre d’application de prévision climatologique d’Afrique centrale (CAPC-AC), institution spécialisée de la CEEAC.