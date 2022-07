CEEAC: Ossouka Raponda présente à la 21ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 25 juillet 2022, le premier ministre Rose Christiane Ossouka Raponda a pris part à l’ouverture de la 21ème réunion ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat membres de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) à Kinshasa. L’objectif de cette rencontre est de s’assurer du fonctionnement régulier des institutions de la Communauté à travers le contrôle et le suivi de la mise en œuvre des politiques ainsi que les décisions approuvées par les instances communautaires.

C’est en présence du Président de la République démocratique du Congo (RDC) Félix Tshisekedi et des chefs d’Etats membres de la Communauté des Etats de l’Afrique centrale que se sont ouverts à la cité de l’Union africaine, à Kinshasa, les travaux de la 21ème réunion ordinaire de l’instance. A cette occasion, Rose Christiane Ossouka Raponda a rappelé la position du Gabon engagé dans la préservation de la paix et la stabilité qui doivent s’entendre d’un point de vue global et faire appel à des solutions communes, en particulier sur le plan régional.

Et ce, d’autant plus que cette 21ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État se tient dans un contexte régional marqué par plusieurs menaces à la paix, la sécurité et la stabilité à savoir la crise sociale, économique et financière lié à la pandémie de la COVID-19 et les difficultés d’importation liées à la crise russo ukrainienne. Occasion pour le premier ministre de saluer l’initiative de la CEEAC quant à la réorganisation et la gestion des ressources forestières et halieutiques.



Par ailleurs, Rose Christiane Ossouka Raponda n’a pas manqué de saluer les améliorations des capacités de la Communauté à mettre en œuvre les instruments à même de garantir sa propre sécurité. « Sur un plan sécuritaire et institutionnel, les actions entreprises pour consolider la Force multinationale de l’Afrique centrale et l’État major régional sont à saluer et à encourager », a-t-elle déclaré. Des actions qui viennent redonner à la Communauté des Etats de l’Afrique centrale l’image qu’elle mérite dans la sous-région.

Geneviève Dewuno