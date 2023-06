CEEAC : Libreville hôte de la 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d’État

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo (RDC) en 2022, Libreville accueillera du 20 juin au 1er juillet prochain la 23ème session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC). Une occasion pour ses représentants africains d’échanger sur les enjeux et défis de la région centrale du continent.

Placé sous le thème « relever le défi de financement de la Communauté pour accélérer le processus d’intégration de la région Afrique Centrale et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle », cette rencontre sera l’occasion pour les États membres de faire un point de l’état d’avancement du processus d’intégration régionale.

Ainsi, ce sommet qui réunira l’ensemble des États membres de cette organisation régionale sera marqué par l’organisation de plus rencontre, notamment celle du comité technique spécialisé budget et finances, du comité technique spécialisé justice et affaire juridique, du comité de Représentant permanents, du comité inter État des experts, du comité technique spécialisée défense, sureté et sécurité et le Conseil des ministres de la CEEAC qui se tiendra le 29 juin. Les travaux de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEEAC se tiendront quant à eux le 1er juillet au Palais Rénovation.

La fusion de la CEEAC et de la CEMAC au cœur des échanges

Placé sous la présidence du chef de l’État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui a succédé en février dernier, au président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi Tshilombo ce sommet de la CEEAC devrait se pencher sur le financement du processus d’intégration, mais surtout de réforme de l’organisation régionale.

Il faut souligner que c’est au terme du cinquième Conseil des ministres du Comité de pilotage de la rationalisation des Communautés économiques régionales en Afrique centrale (COPIL/CER-AC) qui s’etait déroulé du 11 au 12 août 2022 à Yaoundé au Cameroun qu’à été adopté plusieurs textes réglementaires avec à terme le projet de fusion entre la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC) et la Communauté économique des États d’Afrique centrale.