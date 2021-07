CEEAC: Ali Bongo plaide pour une position commune sur la vaccination contre le covid-19

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 30 juillet 2021, le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba a pris part à la 19ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC). Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée au covid-19 et à la problématique sécuritaire, le numéro un gabonais a plaidé pour une réponse commune afin de lutter efficacement contre ces deux fléaux.

Lors de cette réunion présidée par le président en exercice de la CEEAC Denis Sassou Nguesso en présence du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique Centrale, Chef de l’UNOCA, François Louncény Fall, il était question de faire le point de la situation politique et sécuritaire de l’Afrique Centrale et la mise en œuvre du processus d’Intégration Régionale. Occasion pour Ali Bongo Ondimba d’interpeller ses pairs sur la nécessité d’apporter des réponses concrètes à ces problématiques.

D’ailleurs, il a relevé, concernant la crise sanitaire, qu’il était nécessaire d’apporter « une réponse globale et intégrée, en relation avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux ». A cet effet, il a réitéré le soutien du Gabon aux projets relatifs à la position commune sur la vaccination contre le covid-19 et l’opérationnalisation de l’Organisation de la Santé de l’Afrique Centrale (OSAC).

« La mise en œuvre de ces projets devrait nous permettre de relever les défis en matière de coordination régionale de santé, ainsi que de production, d’acquisition et de communication vaccinale », a indiqué le chef de l’Etat. Concernant la problématique sécuritaire, Ali Bongo Ondimba, tout en relevant les défis sécuritaires de la région d’Afrique centrale, a indiqué que la contribution de cette région « sur les questions de paix et de sécurité internationales a tout naturellement une plus-value à apporter sur la table du Conseil de Sécurité des Nations Unies ».