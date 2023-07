CEEAC : Ali Bongo plaide pour une meilleure intégration de l’espace communautaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 1er juillet 2023, le Palais du bord de mer a servi de cadre à la 23ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (CEEAC). Présidée par le chef de l’État Ali Bongo Ondimba, président en exercice de ladite institution, cette rencontre a permis d’évoquer non seulement le processus de réforme de cette institution communautaire, mais surtout du processus d’intégration.

Ainsi, au nombre des points inscrits à l’ordre du jour, les Chefs d’État et de délégation ont examiné le fonctionnement de la Communauté, et échangé sur les défis et la nécessité d’une consolidation de la dynamique d’intégration de la Sous-région. Il faut noter que cette rencontre a été marquée par la présentation du Rapport du Conseil des Ministres, du rapport d’activités du Président de la Commission, du rapport sur la situation politique et sécuritaire, du rapport sur le Dialogue politique de haut niveau sur le financement de l’intégration régionale.

Au cours de son discours, le Président de la République a interpellé ses Pairs sur la nécessité pour l’ensemble des États membres d’harmoniser leurs efforts en vue de parvenir à une meilleure intégration de l’espace communautaire CEEAC. Il a en outre mis un accent particulier sur la nécessaire Réforme institutionnelle de la Communauté. Il a félicité l’assistance sur les avancées significatives en matière de Financement, tout en demandant à ses Pairs, de continuer à mener la réflexion sur ce sujet.

Par ailleurs, tout en exprimant, sa satisfaction sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime, ainsi que sur la promotion de l’approche Genre, le chef de l’État Ali Bongo Ondimba a regretté la persistance des défis sécuritaires dans l’espace communautaire de la CEEAC qui obèrent le développent de notre Sous-Région, notamment sur le plan économique.