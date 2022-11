CDM 2022: les Belges in extremis, la Roja en furie, la Mannschaft déjà un genou à terre

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 4ème journée de la Coupe du monde de football a été marquée par le carton de l’Espagne 7-0 sur le Costa Rica. Surprise du jour, la Mannschaft a courbé l’échine devant l’équipe nationale du Japon après avoir mené au score. La Belgique l’emporte d’une courte tête devant le Canada malchanceux tandis que la Croatie de Modric faisait nul avec le Maroc d’Hakimi.

Fébrile durant les derniers mois qui ont précédé la Coupé du monde de Football 2022, l’équipe nationale d’Espagne semble plus que jamais repartie de plus belle pour illuminer la planète football. C’est en tout cas le premier signal donné lors de son entrée en lice face à la courageuse Costa Rica du vétéran portier Keylor Navas et Joël Campbell. Tous deux alignés, les deux atouts phares n’ont pas pesé lourd face à la vigueur de Gavi, Pedri et Torres.

Au stade al-Thumama à Doha, la Roja a ouvert la marque grâce à Dani Olmo. Suivront les buts de Asensio et Ferran Torres. Le catalan ira de son doublé avant que Gavi lui aussi se meut en buteur. Fraîchement entrés en jeu Morata et Soler vont participer à la balade qui s’est achevée sur un cinglant 7-0. Plus tôt, les allemands de Manuel Neuer ont été défaits à la bravoure par le Japon d’Hiroki Sakaï (2-1). Et ce, tout en se montrant plus dominateur que la Mannschaft.

Dans l’autre groupe, la Belgique avait à cœur de profiter du match nul entre le vice-champion du monde Croate et la très joueuse équipe du Maroc. Pour y parvenir, Martinez mise sur une attaque à 3 avec Michy Batshuayi en pointe. C’est d’ailleurs l’attaquant de Fenerbahçe qui va inscrire le seul but du match face à une équipe Canadienne très offensive qui aura manqué sa plus franche occasion de but par Alphonso Davies. L’arbitre aurait d’ailleurs dû leur offrir un second pénalty sur une action litigieuse.