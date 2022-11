CDM 2022: le Sénégal relancé, l’Iran surprenant, l’Angleterre et les Pays-Bas au ralenti

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 s’est poursuivie ce vendredi 25 novembre 2022 avec 4 matchs pour des fortunes diverses. Le pays hôte a été éliminé après sa débâcle face aux Lions de la Teranga du Sénégal pendant que les Pays-Bas et l’Equateur se neutralisaient. Plus tôt l’Iran s’est offert le scalp du Pays de Galles tandis que les Etats-Unis et l’Angleterre sont restés muets.

La deuxième journée des phases de poule a débuté de la plus belle des manières pour le continent africain. Et pour cause, le Sénégal diminué avec le forfait de Sadio Mané, est parvenu à se hisser à la hauteur des attentes face au pays organisateur le Qatar. Dia, Diedhiou et Dieng ont marqué pour les Lions tandis que Muntari a réduit le score. Dans l’autre terrain, le Pays Bas et l’Equateur se sont quittés sur un score nul grâce à Gakpo et Valencia.

Dans le groupe B, la surprise est venue de l’Iran face au Pays de Galles. Défaits 6-2 face à l’Angleterre, les Iraniens ont écoeuré Gareth Bale et ses coéquipiers en marquant à la fin de la rencontre à deux reprises respectivement par Cheshmi et Rezaeian. Attendus au tournant, les 3 lions ont été globalement décevants face à la joueuse équipe des États-Unis. Un 0 partout qui redonne de l’espoir de qualification à toutes les équipes.