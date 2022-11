CDM 2022: l’Argentine sauvée par son Messi, la France qualifiée et tous les résultats

Ecouter cet article Ecouter cet article

La journée du 26 novembre 2022 aurait pu être classée dans les dates morts subites durant ce mondial de football Qatar. Bienheureusement, l’Argentine guidée par un Messi de grands soirs a su sonner la révolte, Lewandowski donne de l’air à la Pologne face à l’Arabie Saoudite, la Tunisie a grillé sa carte face à l’Australie tandis que la France se qualifiait.

En échec face au Danemark durant cette année, la France a finalement trouvé la clé pour se défaire des rouges d’Eriksen grâce à un Kylian Mbappé inspiré auteur d’un doublé. Une victoire qui en fait la première nation à avoir décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Dans la seconde rencontre, la Tunisie a capitulé devant l’Australie. Les carottes sont quasiment cuites.

De son côté, l’Argentine peut de nouveau rêver à une qualification au second tour. Pour y parvenir, l’équipe dirigée par Lionel Scaloni s’en est remise à Lionel Messi. La pulga auteur du premier but sur une splendide frappe de plus de 20 mètres a ensuite délivré la passe décisive à Fernandez qui clôt le score à 2-0. La Pologne s’est imposée face à l’Arabie Saoudite avec un but salvateur de Robert Lewandowski.