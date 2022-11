CDM 2022: Etats-Unis et pays de Galles dos à dos, l’Angleterre étrille l’Iran et le Sénégal défait

Ecouter cet article Ecouter cet article

Débutée le dimanche 20 novembre dernier, la Coupe du monde de football suit son cours avec une deuxième journée explosive à bien des égards. Et pour cause, les Three Lions ont laminé l’Iran 6-2 tandis que les Etats-Unis et pays de Galles n’ont pu se départager. Dans le groupe A, les Pays-Bas ont dominé le Sénégal.

Le Groupe A dans lequel est logé le pays hôte a livré son épilogue quant à la première journée de ce mondial de football. En effet, le Sénégal qui avait à cœur de faire une entrée remarquable dans la compétition a finalement capitulé devant les oranges du Pays-Bas conduits par Frenkie De Jong altruiste et omniprésent. Journée noire pour Mendy qui semble bien du niveau qu’on lui a connu à Chelsea FC.

Pour ce qui est du groupe B, les Etats-Unis affrontaient le pays de Galles lundi 21 novembre à Al-Rayyan, dans une ambiance singulière. Plus incisifs, les américains ont vite pris l’avantage au score grâce à Timothy Weah. Mené à la mi-temps, les Gallois sont revenus au score sur penalty par l’entremise de Gareth Bale. Pour leur part, les Anglais ont étrillé les courageux Iraniens sur le score de 6 buts à 2.



La rencontre aurait pu débuter sur une note triste avec une altercation entre supporters anglais et les autorités autour du stade de football. Et pour cause, les brassards colorés « One Love » censés être contre les discriminations ont été interdits d’entrer dans les enceintes sportives. Les capitaines qui tenaient à les arborer prenaient le risque de s’exposer à des sanctions sportives. Résultat, aucune intrusion. Le football a primé et le spectacle a été de taille.