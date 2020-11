Catharsis, l’EP de libération de l’artiste Ya Minko

Peu connu, voire pas du tout, du public gabonais, Ya Minko, de son vrai nom Emmanuel Minko, résidant au pays de l’Oncle Sam, les Etats Unis, est pourtant un artiste des plus talentueux. Il vient de dévoiler un mini album (EP), « Catharsis », un savant mélange d’anglais et de français, dans lequel se mêlent des touches de R&B, de pop et de Hip-hop.

Selon la définition de Wikipédia, une situation cathartique se dit d’un événement conduisant l’individu à se libérer de ses pulsions et de ses passions pour remédier à un traumatisme vécu et resté latent. Pour Ya Minko, chaque chanson de cet EP de 4 titres représente un « processus cathartique post-séparation ».

« l’EP en lui–même représente le processus pour moi. Sa sonorité est un mélange d’éléments alternatifs de R&B/Pop au Hip-hop », explique celui dont la musique touche différents genres et basé à Washington DC.

En mai dernier, il tentait déjà de se frayer une place au sein du public gabonais à travers son titre « Pacing », dans lequel il parlait de l’énergie et de l’état d’esprit nécessaire pour survivre une relation amoureuse à distance et toutes les réactions y relatives. Catharsis est disponible en streaming via le lien ci après. Un délice pour votre ouïe.

https://soundcloud.com/minko-emmanuel/sets/catharsis