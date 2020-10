Catalogue challenge: quand Shan’L rencontre Daphné du cameroun

La soirée de ce dimanche 25 octobre 2020 sera, pourrait-on dire « hot », sur les réseaux sociaux. Pour cause, le Catalogue Challenge, émission devenue culte initiée par l’artiste-rappeur Lestat XXL, va accueillir Shan’L et l’artiste Daphné du Cameroun, deux étoiles montantes de la scène afro-pop d’Afrique centrale.

C’est une rencontre inter-pays entre deux artistes de la sous-région qui font chacune la fierté de leur pays en matière de musique. Shan’L et Daphné ne sont plus à présenter aux mélomanes. Si l’une a presque connu la gloire grâce à son titre « Tchizambengue », chanté pour faire réaliser aux femmes mariées la menace qu’une maîtresse peut représenter, l’autre s’est par ailleurs illustrée par des titres faisant la part de l’amour, notamment « Calé » et « Jusqu’à la garre ».

Deux jeunes femmes de la même génération, deux artistes talentueuses, des voix électrisantes et styles distincts. Shan’L artiste au 50 millions de vue sur Youtube, récemment élue meilleure artiste d’Afrique centrale au Primud 2020, a su convaincre les mélomanes au delà des frontières gabonaises. Quant à Daphné, elle est élue meilleure artiste féminine d’Afrique centrale au Afrimma en 2016. En 2019, elle est sacrée reine de l’édition Canal 2’Or en remportant à elle seule 4 récompenses dans les catégories Artiste féminine de l’année, Artiste ou groupe féminin de musique urbaine, meilleure performance digitale et chanson populaire.

En ce mois d’octobre, ponctué par la campagne de dépistage et sensibilisation aux cancers féminins, le catalogue Challenge fait honneur aux femmes. Qui des deux artistes saura embraser la toile ce dimanche. Rendez-vous à 20H sur la page Facebook de Canal+ Gabon?