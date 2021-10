Caravane itinérante octobre rose: 222 femmes dépistées à Rio

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministère de la Santé a livré les premiers rapports de la caravane itinérante Octobre rose qui a débuté le 15 octobre 2021 dans le Grand Libreville. dernier, pour atteindre les populations de l’intérieur du pays. Selon le Programme national de prévention et de contrôle des cancers (PNPCC), 222 femmes ont été sensibilisées, puis dépistées aux cancers du sein et du col de l’utérus au carrefour Rio à Libreville, contre 67 au PK12.

Depuis le 15 octobre dernier, la caravane de dépistage itinérante Octobre rose sillonne des quartiers des communes de Libreville, Owendo, Akanda et Ntoum. Le but étant d’étendre la campagne d’information, de sensibilisation, d’éducation et de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus vers toutes les femmes du Grand Libreville.

Ainsi, selon le rapport d’étape de cette caravane itinérante, dévoilé par le Programme national de prévention et de contrôle des cancers et parvenu à Gabon Media Time, près de 300 femmes ont déjà pu bénéficier des premières prestations à ce jour. Le rapport fait état de 222 femmes dépistées aux deux cancers féminins susmentionnés à Rio, contre 67 femmes atteintes au PK12. On apprend également que 3 personnes ont été référées vers des unités de diagnostic pour suspicion d’anomalie au sein, et 1 personne pour suspicion des lésions précancéreuses.

La Caravane dans le Grand Libreville est prévue s’achever le 27 octobre 2021 au Cap Esterias dans la commune d’Akanda. D’ici-là, elle passera par de nombreux sites clés, dont l’hypermarché Mbolo, la mairie d’Owendo et l’esplanade de la Setrag, le marché d’Okala, la cité des ailes et à Malibé.