Capellogate: Serge Mombo interpellé par les éléments du B2 

Longtemps cité comme potentiel prédateur sexuel par le journaliste d’investigation français Romain Molina, Serge Ahmed Mombo aurait été interpellé ce mercredi 20 avril 2022 par les éléments de la Direction générale de la contre ingérence et la sécurité militaire (DGCISM) communément appelée « B2 ». L’ancien président de la Ligue de football de l’Estuaire (LFE) sera opposé à Parfait Ndong, entendu en qualité de témoin.

C’est la bombe qui est parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT), Serge Ahmed Mombo aurait été pris manu militari ce mercredi 20 avril 2022 par les agents de la Direction générale de la contre ingérence et la sécurité militaire (DGCISM) pour « abus sexuels sur footballeurs mineurs », rapporte une source proche du palais du bord de mer. Une information judiciaire devrait être ouverte dans la foulée étant donné qu’un ancien footballeur aurait lui aussi été interpellé.

Il s’agit de Parfait Ndong qui avait audiblement révélé avoir été saisi par plusieurs plaintes des jeunes du temps où il officiait au sein de la Ligue de football de l’Estuaire (LFE) alors dirigée par Serge Ahmed Mombo. Il avait d’ailleurs tenté d’appeler ses supérieurs à mettre un terme à ce réseau pédophile. « J’ai averti le président de la Fédération. J’ai fait de même à M. Mombo. Je vous avoue que je suis abattu depuis que cette histoire a commencé », avait-il déploré. C’est donc au titre de témoin qu’il sera entendu.

Ancien arbitre international et lieutenant de Police, Serge Ahmed Mombo pourrait connaître le même sort que Coach Capello, Kolo et Mikala, placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville pour des faits similaires. Il va sans dire qu’avec ce rebondissement judiciaire, Pierre Alain Mounguengui pourrait lui aussi être entendu pour complicité dans cette affaire. Et ce, du fait que le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) réélu le 16 avril dernier, avait clairement révélé sur le plateau d’Africa 24 qu’il avait été informé en 2018 et qu’il devait ouvrir une enquête. Chose qui n’a jamais été faite. Nous y reviendrons.