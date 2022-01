Capellogate: Serge Ahmed Mombo cueilli à l’aéroport par les agents du B2

Ecouter cet article Ecouter cet article

Accusé d’être un prédateur sexuel par le journaliste d’investigation français Romain Molina, Serge Ahmed Mombo a été cueilli par les agents de forces de l’ordre sur le tarmac de l’aéroport international Léon Mba ce mardi 25 janvier 2022. Le président de la Ligue de football de l’Estuaire aurait abusé de plusieurs dizaines de jeunes aspirant à la carrière professionnelle tout en exerçant un chantage sur ces derniers.

C’est un véritable coup de tonnerre pour la délégation gabonaise en provenance du Cameroun d’où elle venait de se faire sortir de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de Football. Attendues avec faste par les populations venues de tous les horizons de Libreville, les Panthères du Gabon ont été applaudi en héros. Tous, excepté leur intendant qui n’est autre que Serge Ahmed Mombo.Le président de la Ligue de football de l’Estuaire a, quant à lui, été interpellé par des agents dans le cadre de la vaste enquête autour d’actes pédocriminels dans le football gabonais.

Selon notre source sur place, Serge Ahmed Mombo, « a été arrêté devant tout le monde par des éléments de la Direction Générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité Militaire (DGCISM) », a-t-il confié à Gabon Media Time (GMT). Dans la foulée, le tout puissant président de la Ligue de football de l’Estuaire, une des plus importantes du pays, a été conduit dans les locaux des policiers sis au quartier Apostrophe dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville. Informée, sa famille n’a pas hésité à clamer son innocence et dénoncer une cabale par ses détracteurs.

Notons qu’aux premières heures des accusations portées à son endroit, Serge Ahmed Mombo avait promis laver son image par tous les moyens. Non sans marquer son soutien à la démarche judiciaire engagée sur instruction du chef de l’État Ali Bongo Ondimba. « Je me sens touché dans mon amour propre et les auteurs de cette machination vont répondre de leurs actes. Les archives sont là pour démontrer que cette action de déstabilisation de mêmes auteurs ne date pas d’aujourd’hui. J’ai été arbitre international, aujourd’hui Président de la ligue, je n’ai jamais été au centre de ces basses besognes que je condamne avec la dernière énergie », avait-il avancé en guise de défense. Nous y reviendrons !