Capellogate: Romain Molina exhibe enfin les preuves contre Serge Mombo

C’est par le biais d’un direct réalisé sur sa page Facebook que le journaliste d’investigation français a tenu à inverser la donne sur les doutes qui pèsent autour des accusations non soutenues par des éléments matériels. Pour y parvenir, Romain Molina a présenté quelques messages « très osés » qui auraient été envoyés par Serge Ahmed Mombo à ses présumées victimes où l’intendant des Panthères sollicite des ébats sexuels avec elles.

Le combat Molina-Mombo semble réparti de plus bel. En effet, après une première manche tranquillement maîtrisée par le journaliste d’investigation français qui à travers ses dénonciations qui seraient soutenues par des témoignages des victimes elles-mêmes, l’un des présumés prédateurs a décidé de déposer plainte en diffamation contre l’homme des médias par qui est parvenu à déclencher un tollé autour du scandale sexuel dans le football gabonais.

Dans sa requête Serge Ahmed Mombo aurait exigé des preuves de son accusateur qui selon lui ne voudrait rien d’autre que semer le trouble entre les acteurs du ballon rond et laisser prospérer ses détracteurs qui s’appuient sur des mensonges. Seulement c’était sans compter sur la témérité du rédacteur de notre confrère The Guardian. Sourire aux lèvres, Romain Molina a presque banalisé la plainte formulée à son encontre par Serge Ahmed Mombo devant les autorités judiciaires de Paris.

Policier de métier à côté de sa carrière d’arbitre, le président de la Ligue de football de l’Estuaire (LFE) ne s’attendait pas à une réponse prompte de son accusateur. Pourtant, dans une courte vidéo Romain Molina déclare que pour étayer ses propos il ne publie que le « valet de trèfles car il a contre le président de la ligue de l’Estuaire un carré d’as ». Dans la foulée, il a fait un zoom sur son téléphone qui regorge de conversations à caractère sexuel. Lesquelles seraient envoyées par des victimes de Mombo. « Je veux déjà goûter à ton c**l ». sapristi !

Selon l’intéressé, le numéro de l’intendant des Panthères cueilli à l’aéroport Léon Mba dès l’arrivée de la délégation de Yaoundé, est bien visible. Habitué de ces jeux d’équilibre dans lesquels il sort très souvent vainqueur, Romain Molina a d’ores et déjà annoncé la couleur. « Il y a ce que je dis publiquement et il y a ce que je garde en réserve pour les procès.Quand je me permets d’appuyer sur quelqu’un, c’est que derrière j’ai du biscuit », a-t-il conclu.

Pour rappel, Romain Molina a permis par le passé à décimer la fédération haïtienne de football où la pédophilie régnait en maître. Tout récemment il a mis à nu les magouilles dans le board parisien.