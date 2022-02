CapelloGate: Pierre Alain Mounguengui sort du silence et annonce les couleurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Sous les feux des projecteurs pour une implication supposée dans le scandale d’abus sexuels qui secoue la sphère sportive gabonaise, Pierre Alain Mounguengui a décidé de s’ouvrir au média panafricain Africa 24. Au cours d’un entretien exclusif, le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a révélé l’arsenal de mesures prises pour enrayer les abus sexuels dans le football.

Suspecté d’être impliqué dans le vaste réseau de pédophilie dans le football gabonais dénoncé par le journaliste d’investigation français Romain Molina, le puissant président de la Fédération gabonaise de football a botté en touche en annonçant les grands chantiers en cours de mise en œuvre pour protéger les mineurs des prédateurs sexuels. « La Fédération envisage de mettre en place une campagne de sensibilisation auprès des jeunes joueurs et même des joueurs chevronnés […] », a déclaré Pierre Alain Mounguengui.

Par ailleurs, le président de la Fegafoot a annoncé que des dispositions sont d’ores et déjà prises en vue d’accompagner les aspirants à la carrière professionnelle dans le domaine du football. « Une campagne de sensibilisation qui sera menée par un psychologue […] Un numéro vert sera ouvert pour permettre aux éventuelles victimes de s’exprimer », a-t-il conclu. Une annonce qui n’a pas enchanté les observateurs du domaine qui y voient une énième déclaration fortuite du patron du ballon rond dans notre pays.



D’ailleurs pour Freddhy Koula Moussavou, journaliste sportif, longtemps au cœur de la communication du National foot, Alain Pierre Mounguengui ferait dans la langue de bois devant la presse. « Oublie-t-il qu’il m’a traité de comploteur et de diffamateur en 2019, après l’affaire de Marseille tout en menaçant de porter plainte en France, lors d’une conférence de presse ? », a-t-il fustigé via une publication sur son compte Facebook. Non sans manquer de s’interroger sur la diligence qui sera donnée aux dénonciations.