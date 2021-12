Capellogate: le coach Kolo surpris en plein ébat avec 2 jeunes footballeurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Tiphel Mabicka alias « Coach Kolo » aurait été pris en flagrant délit de pédophilie dans une chambre au quartier Pk7 en compagnie de 2 jeunes footballeurs bien identifiés, le samedi 25 décembre dernier. Selon notre confrère L’Union, le sulfureux entraîneur aurait été retrouvé dans une posture peu commode avec les deux garçonnets en tenue d’Adam. L’ancien entraîneur de l’Union sportive O’Mbilanziami (USM) séjournerait actuellement dans les locaux de la Police judiciaire (PJ).

Alors même qu’il fait la une des médias au même titre que certains coachs qui seraient ses complices, Tiphel Mabicka alias « Coach Kolo » ne semblait pas en faire un motif d’inquiétude. En effet, loin des sorts qu’ont récemment connus Orphé Mikala et Patrick Assoumou Eyi, il continuait ses basses besognes sur des jeunes footballeurs qui, eux aussi, auraient une fois de plus et de trop, été naïfs au point de répondre à un plan à 3 tordu.

Dans le récit de notre confrère L’Union, Coach Kolo et deux jeunes aspirants à une carrière professionnelle auraient été surpris en plein ébats sexuels. Sinon, qu’est-ce qui expliquerait leur présence dans une chambre en toute intimité avec un homme qui ferait leur père et ce, en tenue d’Adam ? C’est la question qui taraude les esprits des habitants du Pk7 secoués par le mouvement des agents de Police judiciaire lors de leur intervention.



Interpellé et conduit dans les locaux des policiers, Coach Kolo aurait préféré se terrer dans un profond mutisme. Ses deux présumées victimes auraient, pour l’instant, regagné leurs domiciles respectifs en attendant d’être appelés à témoigner contre leur présumé bourreau. Il faut dire que cette énième arrestation fait suite à celle d’Orphé Mikala qui se serait lui-même rendu aux forces de sécurité après une courte cabale dont il estime n’en être pas un. Nous y reviendrons !