Capellogate: l’avocat de Pierre Alain Mounguengui sollicite une mise en liberté provisoire

Près de 24 heures après l’incarcération son client pour suspicion de complicité dans l’affaire à scandale d’abus sexuels sur jeunes footballeurs, Me Charles-Henri Gey a sollicité la mise en liberté provisoire. Le but pour l’avocat au barreau du Gabon est que Pierre Alain Mounguengui puisse préparer une ligne de défense pour asseoir son innocence étant donné que « les faits ne sont pas documentés ».

Pointé du doigt par l’opinion publique et promis à la condamnation sans jugement par une frange de la population, Pierre Alain Mounguengui peut encore s’appuyer sur la présomption d’innocence qu’entend faire valoir son avocat Me Charles-Henri Gey. Pour ce dernier, plusieurs griefs doivent être faits sur la procédure initiée par les autorités publiques qui semblaient davantage être un règlement de compte qu’une instruction judiciaire.

Toute chose qui a conduit son avocat à introduire une demande de mise en liberté provisoire. « On a présenté des garanties de représentation. Le juge va statuer sur notre demande de liberté provisoire » a d’ores et déjà annoncé Me Charles-Henri Gey. Pour le conseil du président fraîchement élu de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) « les faits ne sont pas documentés. On ne sait pas si cela s’est passé. Si oui où, quand et avec qui ? »,a-t-il déploré.



Pour l’avocat au barreau du Gabon cette requête vise non pas à prétendre que son client est innocent mais davantage à préparer au moins leur ligne de défense pour que la justice soit faite. D’ailleurs, Me Charles-Henri Gey, l’incarcération provisoire d’une durée de 10 jours ne trouve son origine sur aucune base légale. Et ce, alors même que des aspérités seraient de mise. « Le B2 a violé les droits de mon client », a-t-il conclu. La justice gabonaise est attendue dans les plus brefs délais légaux pour faire diligence ou pas.