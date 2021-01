Cap Estérias: «Le Capo Nord» cherche un repreneur

Situé au Cap Estérias dans la commune d’Akanda, le complexe hôtelier « Le Capo Nord » est désormais en vente. L’annonce a été récemment faite par l’ancienne équipe dirigeante qui propose au potentiel repreneur ce cadre répondant aux normes et disposant d’un bar, d’un restaurant et de douches aux standards modernes à quelques 5 minutes de la plage.

Un cadre idyllique et reposant doté du confort moderne. C’est la description la plus simple qu’on pourrait faire de cet établissement situé dans la zone nord de Libreville et très fréquenté par les amoureux de l’évasion. Actuellement mis en vente « Le Cap Nord » propose de nombreux avantages pour les potentiels acquéreurs.

Il dispose entre autres d’une piscine, des airs de jeux pour grands et petits, d’un espace restaurant de 120 couverts répartis en 3 espaces dont la salle climatisée, la terrasse couverte et le Bungalow mais aussi de 3 chambres avec douche privée et un parking tenant compte des personnes à mobilité réduite.

Une véritable aubaine pour tout repreneur qui souhaite investir dans le secteur très prometteur de l’hôtelier. A noter que l’un des grands avantages de cet établissement est sans conteste sa localisation, en l’occurrence le Cap Estérias qui abrite l’une des plus belles plages du pays et dont la fréquentation n’est pas à démontrer.

Une vue du Bar

Cerise sur le gâteau, le complexe hôtelier « Le Capo Nord » offre un espace vert de près de 2500 m2. Les personnes intéressées sont d’ailleurs de se rapprocher de la direction dudit complexe via leur page Facebook.