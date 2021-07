Candidats au Bac 2021: les filles majoritaires

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le baccalauréat session juillet 2021 débuté le mardi 20 juillet dernier sur toute l’étendue du territoire a enregistré la candidature de 23 165 élèves. Fait rare pour le signaler, la participation des jeunes filles est quasiment deux fois supérieure à celle des garçons avec respectivement 13 414 filles et 9 751 garçons pour un total de 23 165 candidats, selon les chiffres officiels de la Direction générale des examens et concours (DGEC).

Véritable problème d’ordre sociétal en Afrique, l’accès à l’éducation ne semble pas en être un au Gabon. Avec un taux d’alphabétisation des plus élevés dont une bonne frange est féminine, notre pays est assurément un bon élève dans le respect de ce droit fondamental reconnu par les plus hautes instances de l’Organisation des nations unies (ONU). Pourtant, il est tout à fait rare de constater que la balance de candidatures à un précieux sésame penche du côté de la gente féminine.

Une tendance qui a bien pris forme dans notre pays avec l’examen final du second cycle, le Baccalauréat. Pour cette session de juillet 2021, ce sont 23 165 candidats qui sont en lice pour décrocher ce diplôme qui ouvre non seulement la voie à l’Université, grandes écoles mais aussi la possibilité d’acquérir des réels débouchés dans le monde de l’emploi. Selon les chiffres de la Direction générale des examens et concours relayés par notre confrère Gabon review, 13 414 candidats sont des filles.



Pour le reste, ce sont 9 751 qui correspondent au nombre de candidats du genre masculin. Une bonne nouvelle pour les plus hautes autorités de la République en tête desquelles le Chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba qui s’inscrit dans une démarche de promotion de la gente féminine dans la sphère décisionnelle encore majoritairement occupée par les hommes. Seulement, nul ne peut annoncer laquelle des deux gentes tirera son épingle du jeu dans cette compétition scolaire saine qui livrera son épilogue au soir du 31 juillet et 7 Août 2021, pour ce qui est des deux groupes.