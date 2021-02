Candidat à la présidence de la CAF, Jacques Anouma sollicite le soutien du Gabon

Reçu ce lundi 1er février 2021 par le président de la République Ali Bongo Ondimba, le ministre ivoirien des Sports Paulin Claude Danho, en a profité pour présenter à celui-ci la candidature de son compatriote Jacques Anouma à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF). Introduit par Franck Nguema, le ministre ivoirien a ainsi sollicité le soutien du Gabon dans cette course à la présidence de la CAF, qui s’annonce déjà houleuse.

En lice au même titre que le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Sénégalais Augustin Senghor et le Mauritanien Ahmed Yahya, l’Ivoirien Jacques Anouma ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA), entend s’imposer et récupérer le fauteuil actuellement occupé par le Malgache Ahmad Ahmad qui vient d’être réhabilité dans ses fonctions par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Disposant d’une solide expérience aussi bien en tant que manager que de responsable du football puisqu’il a notamment été assesseur de la commission d’organisation des compétitions et président de la commission d’organisation des compétitions à la Fédération ivoirienne de football, l’homme de 70 ans entend s’entourer des nombreuses fédérations de la sous-région. La visite ce lundi 1er février du ministre Ivoirien des Sports, Paulin Claude Danho n’est donc pas inopportune.

En effet, introduit par le ministre des Sports Franck Nguema, le ministre ivoirien qui n’a pas manqué de souligner l’excellence des relations entre les deux pays avec notamment la signature en 2014 de cinq accords de coopération, a sollicité pour son compatriote, le soutien du chef de l’Etat Ali Bongo, qui a pour sa part indiqué que « cette candidature sera examinée avec bienveillance et attention ».

Opposé à des candidats tout aussi chevronnés comme peuvent l’être notamment le Sénégalais Augustin Senghor ou encore le Malgache Ahmad Ahmad bien qu’il soit sous le coup d’une suspension de cinq ans par la FIFA, Jacques Anouma pourra donc compter sur l’appui du Gabon. Un appui qui pourrait s’avérer non négligeable dans le sprint final.