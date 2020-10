Cancers féminins: plusieurs entreprises sensibilisent leurs employées

Plusieurs entreprises qu’abrite l’immeuble Libreville Business Center se sont réunies ce jeudi 29 octobre 2020 à l’occasion de l’opération « Octobre Rose à LBS ». Objectif, sensibiliser leurs employées sur les cancers du sein et du col utérin. Une manifestation animée par un agent de santé mis à disposition par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO).

Démarche de prévention contre les risques de cancers du sein et du col de l’utérus, la sensibilisation a prouvé qu’elle était l’un des moyens efficaces pour lutter contre les cancers féminins. À cet effet, les sociétés Canal+ Gabon, GVA Gabon, OCT, JC Decaux, Havas, Deloitte, Ellipsis et Aldelia Gabon, ont mobilisé leurs collaboratrices à la faveur d’une journée de sensibilisation aux cancers féminins.

Elles étaient en effet près de 150 femmes à prendre part à cette opération qui s’est déroulée en deux phases. La première, animée par le Dr. Vicky Noël Simo Tekem, était l’occasion d’interpeller les femmes sur l’importance du dépistage précoce et régulier des cancers du sein et du col de l’utérus, leurs facteurs de risque, les manifestations cliniques, entre autres. Un moment d’échange et d’information pendant lequel les participantes ont pu apprendre par exemple que la multiplicité des partenaires et le papilloma virus pouvaient être l’une des nombreuses causes du cancer de l’utérus.

La deuxième phase quant à elle, va consister en plusieurs sessions de dépistage de l’ensemble des femmes volontaires des entreprises susmentionnées. Toute chose qui va leur permettre de connaître leur statut de santé en matière de cancers du sein et du col de l’utérus, et de traiter très tôt, le cas échéant, les lésions précancéreuses.

Lancée il y a 7 ans au Gabon par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) en collaboration avec le ministère de la Santé, la campagne de sensibilisation a pris une ampleur sans précédent. Désormais Octobre Rose est un rendez-vous annuel de mobilisation nationale, grâce notamment au nombre croissant d’acteurs engagés dans la lutte contre les cancers féminins.