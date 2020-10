Cancers féminins: la FSBO fait installer des unités de dépistage dans les entreprises et institutions

C’est en raison des restrictions imposées par le contexte sanitaire actuel que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), a décidé d’apporter le dépistage au plus près des citoyennes. Pour ce faire, elle installe des unités de dépistage dans des entreprises et institutions partenaires. Une initiative palliative au problème des longues files d’attente dans les structures de santé publiques désignéées pour le dépistage.

Dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles et adaptées. C’est dans cette optique que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille a déployé un dispositif de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans près de 40 entreprises et institutions partenaires.

Il s’agit pour la fondation de sensibiliser et dépister grâce à sa campagne de lutte contre les cancers féminins, un grand nombre de femmes, tout en respectant les mesures barrières, notamment la distanciation physique. « (…) Nous avons décidé d’apporter le dépistage au plus près des citoyennes. Ainsi, cette année, outre les centres de dépistage publics, des unités ont été installées dans près de 40 entreprises et institutions partenaires », a laissé entendre Dr. Simone Mensah, vice-présidente de la FSBO.

A ce jour, selon les données statistiques dévoilées par le programme national de prévention et contrôle des cancers, près de 7400 personnes ont déjà sensibilisées, dont près de 800 femmes déjà dépistées aux cancers du sein et du col de l’utérus.