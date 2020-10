Cancers du sein et du col de l’utérus: comment reconnaître les différents symptômes?

Selon la revue de santé futura-sciences, on appelle symptôme, un signe, un trouble observable par un patient, qui est la manifestation d’une maladie et de son évolution. Dans le cadre de la campagne de prévention et sensibilisation aux cancers gynéco-mammaires dite Octobre Rose, le ministère de la Santé, en collaboration avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) a listé les différents symptômes des cancers du sein et du col de l’utérus. A quel moment s’inquieter? Ci-dessous ce qu’il faut savoir.

Cas du cancer du sein:

Une boule dure dans le sein, un écoulement du mamelon, des douleurs au sein, un mamelon qui se retourne vers l’intérieur, la peau des sein qui s’épaissit, durcit ou encore rougit.

Cas du cancer du col de l’utérus:

Saignement vaginaux anormaux, pertes vaginales malodorantes, menstruations inhabituellement longues ou abondantes, saignement après un examen pelvien ou une douche vaginale, douleur lors des relations sexuelles, difficultés à uriner, difficultés à aller à la selle, fuite d’urine ou de selles par le vagin, expectorations sanguinolentes.

Autres symptômes pouvant alerter un cancer du sein sont, un changement de la taille ou de la forme du sein, une chaleur importante au niveau du sein, des nausées, des maux de tête, une faiblesse musculaire, douleur osseuse, vision double, entre autres.

Notons par ailleurs que, les symptômes présentés ci-dessus ne traduisent pas forcément un cancer du sein ou du col de l’utérus. Le cas échéant, il est important de les détecter le plus tôt possible, car selon la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO) via son programme Agir contre cancer, 80% des cancers féminins peuvent être guéris grâce au dépistage précoce.