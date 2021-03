Canal+ University: Bob Inanga reçoit le 3ème Prix du projet «Rions+»

Le groupe Canal+ International vient de faire de nouveaux heureux via ses programmes. Finaliste de l’appel à projet « Rions+ » lancé par les chaînes panafricaines A+ et Canal+ University en décembre 2020 en faveur de jeunes sociétés de production d’Afrique francophone, Bob Inanga, réalisateur gabonais, a reçu ce vendredi 19 à Canal+ Store la Poste, à Libreville, le 3ème prix pour son projet intitulé « Le Banc des accusés ».

La consigne était donnée. Offrir aux internautes l’opportunité de voter sur les pages Facebook de A+ et A+ Ivoire pour leurs 3 projets humoristiques préférés parmi les 5 finalistes de l’appel à projet. Après avoir été soumis au vote des internautes pendant près de 3 semaines, le Gabon, par la voix du jeune réalisateur Bob Inanga, a pu se démarquer et accéder à la 3 ème place de ce concours.

Ce vendredi, Bob Inanga a reçu des mains de la directrice générale de Canal+ Gabon, Sana Sionné, un chèque d’une valeur de 500 000 FCFA pour avoir remporté le 3ème prix. Occasion pour cette dernière de réaffirmer l’engagement de Canal+ University à accompagner au cours de cette année 2021, les finalistes du projet « Rions+ » 2020, sa première édition, pour une formation sur les métiers de l’audiovisuel.



Il convient de souligner que cet appel à projet qui a vu la participation de plusieurs jeunes talents d’origines diverses, avait débuté le 14 décembre 2020 et pris fin le 15 février 2021. Dans le top 5 en termes de participation revenaient la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo, le Cameroun et la RDC. Mais ce sera finalement la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Mali et le Gabon qui seront en finale. Le Gabon occupe la 3e place avec son projet « Le Banc des accusés de Inanga Business », du réalisateur Bob Inanga.