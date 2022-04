CANAL+: offrez-vous le décodeur HD à 1000 FCFA jusqu’au 15 mai 2022

Ecouter cet article Ecouter cet article

Canal+ Gabon a tenu ce vendredi 15 avril 2022 un point de presse au cours duquel l’opérateur de création et de distribution des programmes télévisés a dévoilé ses temps forts de ce mois d’avril. Dans le but d’étendre ses différents programmes à tous ses abonnés, Canal+ Gabon rend disponible, jusqu’au 15 mai prochain, son décodeur HD à 1000 FCFA à partir de la formule EVASION.

Canal+ Gabon vient de revoir à la baisse le prix de son décodeur HD à l’incroyable montant de 1000 F CFA. Une offre valable pour deux semaines, à compter de ce vendredi 15 avril jusqu’au 15 mai 2022. Les nouveaux abonnés devront néanmoins souscrire à la formule EVASION pour profiter de l’offre promotionnelle. C’est-à-dire qu’ils devront débourser 11 000 FCFA le tout pour profiter des temps forts de Canal+ Gabon. Les anciens décodeurs SD peuvent également être échangés à ce prix.

Il faut noter que hors promotion, le prix initial du décodeur HD est fixé à 10 000 FCFA, sans formule d’abonnement quelconque. Une offre alléchante, imbattable, qui devrait permettre à toutes les catégories de foyers gabonais d’avoir accès à un décodeur HD. A la question de savoir pourquoi le décodeur n’est pas offert, Canal+ Gabon explique que les ventes permettent de soutenir la création.

Pour information, la dernière semaine de ce mois d’avril sera particulièrement ponctuée par deux programmes. Il s’agit de Eki, la nouvelle série Canal+ Original, réalisée par un trio gabonais et ivoiriens dont, Nadine Otsobogo, co écrite par Linda Bongo Ondimba et Co produite par Nelly Belval, des femmes gabonaises. Eki est à découvrir dès le lundi 25 avril prochain à partir de 20H30 sur Canal+ Première. On note également la diffusion du Canal Comedy Club, émission produite il y a quelques mois à Libreville. Pour sa deuxième édition, le spectacle d’humour revient sur vos écrans le samedi 30 avril 2022, sur Canal+ Pop.