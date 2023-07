CANAL+ : lancement du festival de générosité

Ecouter cet article Ecouter cet article

CANAL+ Gabon a procédé au lancement de son festival de chaînes le lundi 11 juillet 2023. Une offre promotionnelle qui permettra à la clientèle de bénéficier de plus de contenus pour un ajout de 2000 FCfa seulement à leur formule habituelle jusqu’au 2 août 2023.

C’est en vue de permettre à sa clientèle de passer de bonnes vacances que l’opérateur audiovisuel a mis en place cette fenêtre promotionnelle. En effet, jusqu’au 2 août 2023, les abonnés de Canal+ auront droit à 30 jours à la formule supérieure. Ce pour un ajout de 2000 FCfa seulement durant cette période. Une offre qui fait suite au festival de cadeaux lancé en juin dernier.

En effet, la promotion vise à marquer la période estivale et électorale à travers des programmes plus enrichissants les uns que les autres. Et même sensationnelle avec le meilleur du sport, des séries et du divertissement. La clientèle de Canal+ pourra en jouir en famille, entre amis et même en couple. Pour bénéficier de cette offre généreuse c’est simple, il suffit d’ajouter 2 000 FCFA sur votre formule habituelle. Si vous êtes abonné à ACCESS vous paierez 7 000 Fcfa au lieu de 5 000 Fcfa. Ainsi vous aurez 30 jours à ladite formule ACCESS de 15 000 Fcfa. Pour Evasion ajoutez 2 000F sur votre formule de 10 000 et bénéficiez de 30 jours à la formule EVASION de 20 000 FCFA. Il en est de même pour les autres formules.

Canal+ toujours plus proche

Il est judicieux de préciser que depuis son existence le groupe Canal+ ne cesse d’œuvrer pour le bien être de ses abonnés. Ce à travers ces diverses actions RSE et ses multiples offres. Il y a quelques jours encore a eu lieu le tirage au sort du gagnant du véhicule Toyota Belta issu de la Tombola festival de cadeaux.