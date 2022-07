CANAL+ Gabon reouvre le store d’Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce vendredi 22 juillet 2022, l’opérateur de distribution des programmes télévisés, CANAL+ Gabon a procédé à la réouverture d’une de leur boutique située dans la commune d’Owendo. Une réouverture qui permettra à la clientèle de cette commune d’avoir accès aux différents produits de l’opérateur.

En effet, le nouveau store d’Owendo propose une véritable expérience télévisuelle laissant ainsi la possibilité aux usagers de prendre le temps de se laisser inspirer et plonger dans l’univers des usages avancés de la télévision. Il faut souligner que le lancement de ce store vise à offrir à sa clientèle un magasin plus moderne.

De ce fait, les usagers auront la possibilité de découvrir un design chic et lumineux aux couleurs du Gabon agrémenté d’un mobilier moderne, des zones expérientielles, un esprit convivial le tout dans un espace de 70m². Il faut dire que la clientèle bénéficiera d’un cadre confortable et approprié à la découverte des produits et services proposés par CANAL+.



Il faut souligner que que cet espace est doté de comptoirs épurés et constitué d’une table d’expérimentation qui permet de découvrir l’application CANAL+ et son usage aussi bien sur tablette, smartphone, PC et tous les systèmes d’exploitation. La zone « Toutes Mes Passions » est dédiée à la présentation des contenus sous différentes thématiques (Sport, Cinéma, Jeunesse).