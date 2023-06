CANAL+ Gabon : le véhicule à gagner dévoilé au public 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de sa tombola dénommée « Festival de cadeaux » que Canal+ Gabon a dévoilé, le jeudi 15 juin 2023, le prix le plus prestigieux de cette fenêtre promotionnelle. Il s’agit d’un véhicule Toyota série Belta de couleur grise foncée qui ne manquera pas d’attirer les regards.

Participer à l’épanouissement de sa clientèle durant la période estivale. C’est l’ambition affichée par Canal+ Gabon. Pour ce faire, depuis le 25 mai 2023, le leader de la distribution de programmes télévisés a lancé une tombola dénommée « Festival des cadeaux ». La fidèle clientèle aura la possibilité d’être récompensée par des présents de qualité supérieure.

D’ailleurs, le jeudi 15 juin dernier l’opérateur économique a procédé à la présentation du prix premium de ce festival. Il s’agit d’une Toyota Belta. Un cadeau qui permettra à l’heureux gagnant de faciliter ses déplacements. Un présent qui intègre la série de récompenses que Canal + réserve à ses clients.

Par ailleurs, cette cérémonie a vu la remise de prix aux premiers gagnants de cette offre promotionnelle. Deux bons d’achat d’une valeur de 30 000 FCFA ont été remis. Désirée Pambo Bouanga, l’une des lauréates, s’est réjouie. « Je suis très heureuse d’avoir gagné ce lot. C’était vraiment une surprise pour moi. Merci à Canal+ pour ce merveilleux cadeau » s’est-elle exclamée.

Il est judicieux de préciser que la liste de cadeaux est longue. On en dénombre 100 bons d’achat de 30 000 FCFA chez Ceca Gadis. À cela s’ajoutent 10 écrans téléviseurs dernière génération, 2 gazinières et une machine à laver. Le festival de cadeaux se poursuit jusqu’au 30 juin prochain. Pour y participer il suffit de se réabonner pour 3 mois et tentez de gagner le prime soit cette magnifique Toyota belta.