CANAL+ Gabon : 2ème édition de « Clean Mob » réussie

C’est dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement qui a eu lieu le 5 juin dernier que Canal+ Gabon a procédé ce jeudi 15 juin 2023 à la deuxième édition de collecte de déchets intitulée « CANAL+ CLEAN MOB ». L’action qui consiste à passer au peigne fin les plages de Libreville a été une réussite totale.

Acteur majeur de l’audiovisuel et du cinéma, Canal + a pour objectif d’élever ses engagements sociétaux au cœur de la stratégie d’entreprise. Ainsi, dans le cadre de sa responsabilité sociétale, l’opérateur économique donne accès aux programmes éducatifs en équipant les écoles et orphelinats. Tout en répondant aux défis environnementaux actuels.

A quoi sert le programme « clean mob »?

En effet, le programme « Clean Mob » vise à sensibiliser sur des questions environnementales et promouvoir des solutions. Réduire les déchets, la consommation d’énergie et atteindre la neutralité carbone. Et Éco-concevoir les produits et services afin de lutter contre les changements climatiques et la préservation de l’environnement.

C’est dans cette lancée qu’un programme d’action dénommé ET TA PLANÈTE a été initié par CANAL+. Ainsi, constitués en groupes de plusieurs membres chacun, les participants à cette collecte ont ratissé de long en large les plages très fréquentées par les populations. A terme, ce sont plus de 100 kilogrammes de déchets plastiques qui ont été récoltés.

Une 2ème édition réussie

Pour le directeur général de Canal+ Gabon, il est important de rassembler les équipes autour d’un projet universel et groupe. De générer une prise de conscience globale autour de la protection de l’environnement. Il faut souligner que plusieurs initiatives ont déjà été mises en œuvre afin de réduire l’impact de la société sur l’environnement.

On parle notamment de la distribution des gourdes à tout le personnel afin de limiter l’utilisation du plastique, la mise à disposition d’un bac de collecte de bouteilles plastique dans l’entrepôt de Canal+ ainsi que le recyclage des décodeurs par l’entreprise Metalco. L’année précédente, avec le soutien de l’ONG RGEDD, Canal + a pu collecter plus de 1000 kg de déchets qui ont été ensuite recyclés par l’entreprise Namé Recycling.