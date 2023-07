CANAL+ : 30 réalisateurs formés lors des SAMEAU

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la troisième édition du Salon des métiers de l’audiovisuel (SAMEAU) que CANAL + a financé les formations sur la réalisation, le montage vidéo et le pilotage de drone. À cet effet, 30 jeunes réalisateurs amateurs ont été formés dans ce domaine du 6 au 8 juillet 2023 au Musée national de Libreville.

C’est dans l’optique de répondre à ses engagements sociétaux que l’opérateur économique a financé ces formations. Un engagement qui se traduit par l’organisation de multiples ateliers de formation au bénéfice des acteurs du secteur du cinéma et de la communication. Ainsi, CANAL + a tenu à participer à cette édition du Sameau du 6 au 8 juillet 2023.

Des nouveaux réalisateurs sur le marché de l’emploi

En effet, durant 3 jours, 30 jeunes réalisateurs ont reçu des rudiments sur le montage vidéo et le pilotage de drone. Les ateliers ont été animés par des experts du domaine tels que Melchy Obiang, Anselm Nfa, Ruth Mignolet et Erman Ndouogho. Une initiative de l’acteur majeur de l’audiovisuel qui n’est qu’une infime partie des actions entreprises par ce dernier.

Il faut dire qu’elle intervient quelque jours après les Sambas professionnels qui se sont tenus à Libreville du 26 juin au 1er juillet 2023. D’ailleurs, 25 Gabonais ont été formés sur le journalisme sportif par Vincent Radureau à cette occasion. Preuve de l’engagement de CANAL+. Rappelons que depuis 30 ans, CANAL+ a pour objectif d’offrir le meilleur de la télévision en Afrique.

CANAL+ pour plus de proximité

À travers différentes formules d'abonnement, des offres accessibles et en constante évolution. Et avec notamment de plus en plus de chaînes africaines, de contenus inédits et exclusifs pour répondre aux attentes et exigences de sa large clientèle.