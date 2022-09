Canada: le gouvernement met en garde ses ressortissants sur le «mauvais état» de la route au Gabon

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’une communication faite sur la plateforme voyage.gc.ca que le gouvernement canadien a mis en garde leurs ressortissants sur le « mauvais état » de la route et la sécurité routière. Les autorités canadiennes rappellent que « les déplacements par la route peuvent être dangereux ».

C’est une sortie diplomatique quelque peu inhabituelle des autorités publiques Canadiennes. Pourtant dans une note datée du dimanche 11 septembre dernier, son gouvernement mettait en garde les ressortissants de ce pays d’Amérique du nord sur la sécurité routière et les potentiels risques qu’ils couraient en se rendant à Libreville et en pratiquant la voie terrestre.

Occasion pour cette République sœur de soulever les carences constatables. D’ailleurs en matière de sécurité routière, le gouvernement canadien souligne que « l’état des routes et la sécurité routière varient beaucoup d’un endroit à l’autre du pays ». De fortes récriminations qui devraient conduire les autorités locales à davantage prendre en compte ce domaine de la vie publique.

Et ce, d’autant plus que la route en plus d’être un vecteur de développement concourt à vendre un pays à l’international. A ce propos, le gouvernement canadien précise que « les déplacements par la route peuvent être dangereux. En dehors des villes, les routes sont en mauvais état, et la signalisation est insuffisante ». Des consignes bienveillantes qui décrivent une fois de plus un des maux du Gabon