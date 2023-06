CAN U23: réduits à 10, le Gabon s’incline 1-3 face au Mali !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La deuxième rencontre du groupe B de cette Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 23 ans s’est soldée par la victoire des Aiglons sur les Panthéreaux. Dans une rencontre animée, le Mali l’emporte grâce à Sangaré, Doumbia et Tamboura.

Si le match avait bien débuté pour Romess Emmanuel Essogo et cie, la fin a été plus cauchemardesque. Et pour cause, l’avantage pris dès la deuxième minute n’a pas tenu longtemps. Les joueurs de Saturnin Ibela ont fini par craquer au fil de la rencontre. Une baisse de garde qui a fait les affaires des aiglons plus décisifs.

Un feu de paille en début de match

Appliquant à la lettre les consignes de Saturnin Ibela,les Panthéreaux entrent dans la rencontre avec le plein d’énergie. L’équipe va multiplier les offensives sur les côtés. Et ce, étant donné que l’axe malien est rempli de joueurs très athlétiques. Une stratégie qui s’est vite avérée payante. 2eme minute penalty pour le Gabon.

Prenant ses responsabilités, Emmanuel Romess Essogo convertit l’opportunité en but. (1-0). Tout le banc s’imagine alors un long fleuve tranquille. Pourtant il n’en sera rien. L’adversaire rode et finit par exercer es attaques pontues vers les buts de Junior Bekale. Mais le portier du Stade Mandji est imperturbable. Pour le moment.

Le Mali plus décisif !

Si Michel Mboula, Roy Mouniengue et Mombo tirent leur épingle du jeu, ce n’est plus le cas du reste de l’équipe. Des flottements qui vont se payer cash. Dès la 17ème Boubacar Traoré s’immisce dans la défense gabonaise. Une initiative qui va porter ses fruits car Capitaine Emmanuel Romess Essogo va commettre une faute.

L’arbitre tergiverse mais finit par consulter le VAR. Penalty accordé aux Aiglons. Sangaré égalise sur un penalty à rebondissement. Réduits à 10, les panthères souffrent. Doumbia réalise un raid solitaire et donne l’avantage d’un intérieur puissant. (2-1) score à la pause. Le retour des vestiaires est timide. Jusqu’à la lumière d’Alassane Tamboura. 3 buts à 1, score final.