CAN U23 : malgré un sursaut d’orgueil, les Panthères du Gabon battues par l’Égypte

Ce samedi 1er juillet 2023, les Panthères du Gabon U23 disputaient leur dernier match contre les Pharaons d’Égypte dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergies qui se tient actuellement au Maroc. Une rencontre qui, malgré la combativité des poulains du coach Saturnin Ibela Ignambi, n’aura pas tourné en sa faveur, puisque battu à deux buts contre zéro.

Éliminé à la suite d’une mauvaise performance face au Mena du Niger le mercredi 28 juin dernier, le Gabon jouait son match pour l’honneur face une équipe d’Égypte qui était déjà qualifié pour la suite de la compétition. Malgré un parcours peu élogieux, l’équipe gabonaise aura réussi malgré tout à produire un match quelque peu remarquable comparé au deux premières.

Dès la première mi-temps, l’équipe du capitaine Emmanuel Romess Ovono Essogo, en place à l’entame du match. En alignement en milieu de terrain Samaké Nze, Meshak Babanzila et Roy Mouniengue, la sélection des Panthères du Gabon aura réussi à donner un fond de jeu plus acceptable que lors des rencontres contre le Mali et le Niger.

Preuve de cet état d’esprit revigoré, les jeunes joueurs réussiront à inquiéter à plusieurs reprise la défense égyptienne sans succès malheureusement. À la deuxième période, après une énième expulsion pour le moins controversé décidé, l’arbitre Somalien Omar Artan finira sans aucun doute d’achever le moral pourtant haut des Gabonais. Ainsi, après l’ouverture du score offert par l’arbitre, le Gabon encaissera un deuxième à quelques minutes de la fin de la rencontre.

Un match des Panthères du Gabon U23 sabordé par l’arbitrage ?

Par ailleurs, il faut noter que cette rencontre aura été émaillée de quelques bizarreries qui auront réussi à plomber la motivation des Panthères du Gabon. Une situation dénoncée d’ailleurs subtilement par le coach Saturnin Ibela Ignambi, qui, lors de la conférence de presse après match, a souligné que lors de cette rencontre, trois acteurs s’étaient affronté, en l’occurrence l’Égypte, le trio arbitral et le Gabon, ajoutant qu’il revenait aux amoureux du football de se faire leur propre idée de celui qui avait réalisé la meilleure performance.