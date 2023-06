CAN U23 : les Panthères du Gabon en conquérants à Tanger

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après une semaine de préparation dans la ville de Casablanca, les Panthères du Gabon ont rallié ce jeudi 22 juin 2023 Tanger, deuxième poumon économique du Maroc et capitale de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. En effet, c’est dans cette ville portuaire que les poulains du coach Saturnin Ibela entreront en lice dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations U23 TotalEnergie qui se tiendra du 24 juin au 8 juillet 2023.



Logé dans le groupe B comprenant l’Egypte, le Mali et le Niger, le Gabon a foulé le sol de Tanger ce 22 juin après une préparation d’une semaine dans les locaux du Complexe sportif Sidi Mohammed de Casablanca. Une préparation qui selon le sélectionneur national aura permis non seulement de procéder à la remise en jambes des joueurs, mais surtout travailler de manière efficiente quelques phases de jeu.

Des Panthères du Gabon à bloc pour la CAN U23

Ainsi, dans la même lancée, l’équipe gabonaise devrait poursuivre indubitablement cette préparation à plus de 48 heures de sa confrontation avec celle des Aigles du Mali. Une rencontre attendue de pied ferme par les joueurs Gabonais qui n’entendent pas se démonter et assurent être très confiants. « Au niveau du groupe tout se passe très bien, nous essayons de nous accorder malgré que nous venions de divers horizons. Nous essayons de tout mettre en place pour donner le meilleur de nous-mêmes lors de cette compétition », a confié le portier Junior François Bekale.

Pour rappel, huit équipes participent au tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques d’été de Paris 2024. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, est logé avec le Ghana, le Congo et la Guinée. Le groupe B comprend l’Egypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Après avoir brillamment abrité l’édition de la WAFCON, édition féminine de la Coupe d’Afrique des Nations, les villes de Rabat et Tanger abriteront la Coupe. Pour le groupe A les rencontres auront lieu au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, ceux du groupe B se tiendront au Grand stade de Tanger.