CAN Handball: les Panthères laminées par le Sily national 22 à 35 !

Entrées en lice ce lundi 11 juillet 2022 pour le compte de la 25ème édition du Championnat d’Afrique des nations de handball masculin (CAN 2022) qui se déroule en Egypte, les Panthères du Gabon ont été défaites par le Sily national de Guinée Conakry. Données favorites sur le papier, les félines ont été malmenées tout au long de la rencontre pour s’achever sur un cinglant 22 à 35 buts.

C’est dans une ambiance folle que les Panthères du Gabon ont effectué leur entrée en lice dans la plus prestigieuse compétition de Handball sur le continent. Opposées à la 10ème nation lors de la dernière édition du Championnat d’Afrique des nations (CAN), les internationales emmenés par les frères Aubyang n’ont pas fait le poids face au Sily national plus entreprenants qui l’emporte 35 à 22 buts pour les Panthères du Gabon.



Une victoire qui permet aux Guinéens de croire en leurs chances de franchir le premier pallier de cette compétition. Pour la prochaine rencontre, les Gabonaises feront face à l’ogre algérien qui compte 7 titres de champion. Néanmoins, le ministre des Sports Franck Nguema croit en une qualification. « Il faut tirer les enseignements pour rebondir face à l’Algérie. Il y a encore une chance de qualification en 1/4 de finale », a-t-il tweeté.

