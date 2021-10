CAN féminine 2022: les Panthères s’imposent face au Congo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le 26 octobre dernier à Libreville, l’équipe féminine de football du Gabon a franchi un palier lors du tour qualificatif de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022, en dominant le Congo, une semaine après le match à Brazzaville. Lors de l’ultime tour des qualifications, l’équipe de Tristan Mombo défiera le Togo.

Une semaine après leur rencontre à Brazzaville face au Congo, le Gabon s’est dépassé en décrochant sa qualification pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) 2022. Ainsi, l’équipe du coach Tristan Mombo a dominé avec un écart d’un point lors du match retour, le 26 octobre à Libreville. C’est un but sur coup franc de Flora Bouyi à la 79ème minute qui a eu raison de la gardienne congolaise Mabat Zita faisant ainsi gagner les Panthères.

Une qualification saluée par la buteuse qui n’a pas caché sa joie. « En venant jouer, notre seul objectif était de gagner et rien d’autre. Pour nous, ce match était sur le chemin qui nous conduit à la Can. Malgré les problèmes internes dans la tanière, notamment les nombreux cas de Covid-19, nous n’avons pas été affectés », a déclaré Flora Bouyi à nos confrères de Gabonallsport.

L’ultime étape qualificative reste désormais la rencontre contre les Éperviers du Togo, ultime obstacle des Panthères. Cette victoire semble annoncer de bonnes auspices et devrait être source de motivation lors du prochain match du Gabon. A noter que la CAN féminine 2022 sera la première édition à 12 équipes et que les demi-finalistes de cette compétition seront automatiquement qualifiées pour une Coupe du monde 2023 programmée en Australie et en Nouvelle-Zélande.